Les délégués participent à la conférence en ligne sur le commerce des produits de mode Vietnam-Nigéria 2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Environ 130 importateurs nigérians ont participé avec les exportateurs de produits de la mode vietnamiens à la conférence en ligne sur le commerce des produits de mode Vietnam-Nigéria 2020, qui s'est tenue les 22 et 23 octobre.



L'événement était organisé par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, en coopération avec le Service du commerce de l'ambassade du Vietnam au Nigéria et la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos du pays africain.



Lors de la séance plénière, Vu Ba Phu, directeur du Département de promotion du commerce, a souligné que le Vietnam faisait partie des trois principaux exportateurs mondiaux des produits du textile et de l'habillement, mais aussi l’un de grands exportateurs mondiaux des chaussures en cuir.



Selon lui, les produits de mode "made in Vietnam" ayant une bonne qualité peuvent satisfaire toutes les petites ou grandes commandes, méritant la confiance des clients dans des centaines de pays et territoires.



De son côté, Muda Yusuf, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos, a affirmé que le potentiel de coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Nigéria était énorme car les produits vietnamiens correspondaient à la demande de consommation dans cette région.



Après la session plénière, des entreprises des deux pays ont participé à des réunions d'affaires privées en ligne. Les importateurs nigérians ont exprimé leur intérêt et échangé des détails sur les matériaux, les conceptions, les procédures de commande et la livraison des produits. -VNA