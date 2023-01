La coriandre importée du Vietnam est désormais retirée de la liste de contrôle de l'UE. Photo: Internet La coriandre importée du Vietnam est désormais retirée de la liste de contrôle de l'UE. Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Un certain nombre d'herbes aromatiques importées par l'Union européenne (UE) du Vietnam seront soumises à moins de contrôles lors de leur entrée dans le bloc des Vingt-Sept.La Commission européenne (CE) a publié le règlement d’exécution (UE) 2023/174 concernant l'application temporaire de mesures de contrôle officielles et d'urgence pour certains aliments importés dans l'UE. Ce nouveau texte constitue une modification du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CE.Ainsi, pour le Vietnam, quatre herbes aromatiques qui étaient auparavant contrôlées à une fréquence de 50% (le persil, la coriandre, le basilic et la menthe) sont désormais retirées de la liste de contrôle.Actuellement, le piment fort figure sur la liste de contrôle aux frontières de l'UE avec une fréquence de contrôle de qualité de 50%.Le gombo a été déplacé de l'annexe I à l'annexe II avec l'exigence d'un certificat de contrôle des pesticides du Vietnam et la fréquence d'inspection des pesticides à la frontière de l'UE est fixée à 50%.Pour les fruits du dragon et les nouilles instantanées, la fréquence d'inspection à la frontière de l'UE est de 20%. -VNA