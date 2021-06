Le Président Ho Chi Minh (droite) et le Président Kaysone Phomvihane dans la capitale vietnamienne en 1966. Photo d’archives de la VNA

Vientiane (VNA) – Au seuil de la visite officielle au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, prévue les 28 et 29 juin, plusieurs grands journaux lao ont publié des articles louant les relations spéciales Vietnam-Laos.

Dans son éditorial intitulé « Cultiver la grande amitié Laos-Vietnam pour la rendre de plus en plus étroite » paru le 25 juin sur La Une, le Pasaxon (Peuple) a affirmé que la prochaine visite d'amitié officielle au Vietnam du dirigeant lao Thongloun Sisoulith serait la première activité diplomatique officielle du plus haut dirigeant du Parti et de l’État du Laos après le 11e Congrès national du PPRL. Il s'agira également de la première visite d'amitié officielle au Vietnam de Thongloun Sisoulith en tant que secrétaire général du PPRL et président du Laos.

Malgré les évolutions complexes du COVID-19, les relations bilatérales ont continué de s’approfondir. Les dirigeants et l'opinion publique lao apprécient hautement le soutien matériel et spirituel ainsi que des expériences du Vietnam pour le Laos dans la réponse au COVID-19 et le traitement des conséquences des intempéries, a indiqué l’auteur.

Passant en revue les fruits de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, il s’est déclaré convaincu que cette visite serait couronnée de succès pour contribuer grandement au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays, dans l’intérêt commun des deux peuples.

Le 24 juin, le journal PathetLao de l'Agence de presse lao (KPL) a publié sur La Une un éditorial intitulé "La grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Laos-Vietnam ne cessent de s’épanouir".

L’éditorial a rappelé l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en juillet 1962 et leur décision en février 2019 de porter leurs "relations traditionnelles" au niveau de "grandes relations traditionnelles", marquant un jalon historique dans la coopération bilatérale.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 59 ans et la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, la coopération bilatérale s’est continuellement consolidée et diversifiée, a affirmé l’auteur.

Le Vietnam a accordé des assistances précieuses, opportunes et efficaces au Laos via des aides annuelles régulières ainsi que des aides dans des cas particuliers. En particulier, le Vietnam a été le premier pays à accorder des aides au Laos dans la lutte contre le coronavirus, ce qui a illustré les relations spéciales Laos-Vietnam.

Selon le journal PathetLao, pour l’heure, le Vietnam est l'un des principaux investisseurs étrangers et le plus grand partenaire commercial du Laos. La coopération dans la défense et la sécurité a obtenu de nombreuses réalisations. Les deux parties poursuivent une mise en œuvre efficace de leur accord frontalier signé.-VNA