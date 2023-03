Hanoi (VNA) – Le ministre, président de l'Office du gouvernement, Trân Van Son a déclaré vendredi 3 mars à la presse que l'une des solutions efficaces pour débourser les capitaux d'investissement publics, notamment aux projets de développement socio-économique interrégional.

Conférence de presse du gouvernement. Photo: VNA

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Quoc Phuong, a souligné la nécessité de bien péparer les projets d'investissement, de surmonter les obstacles en matière des instutions, de la libération des terrains…

Il a fait savoir que le décaissement des fonds publics du budget de l'État au 31 janvier 2023 était de plus de 541.857 milliards de dôngs, soit 93,5 % du plan assigné par le Premier ministre.

Il est prévu qu'en 2023, le montant des fonds d'investissement public sera de près de 711,7 billions de dôngs, soit une hausse de plus de 130.000 milliards de dongs par rapport à 2022.

Ainsi, la tâche de décaisser le capital d'investissement public en 2023 est plus importante que celle de 2022. Il est nécessaire de continuer à faire fonctionner efficacement les six groupes de travail du gouvernement pour accélérer le décaissement, bien se préparer aux projets impliqués et s'attaquer aux obstacles auxquels sont confrontés les projets d'APD, a-t-il déclaré. –VNA