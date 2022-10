L’ambassadeur italien Antonio Alessandro (centre) lors d’un point presse pour annoncer le Festival du film italien 2022. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Cosa Sarà (Tout ira bien) du metteur en scène Francesco Bruni est le film d’ouverture du Festival du film italien 2022 au Vietnam. C’est l’ambassadeur italien Antonio Alessandro qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse tenue le lundi 3octobre à Hanoï.



Le Festival du film italien 2022 se tient du 3 au 9 octobre à Hanoï. Sept longs-métrages y sont présenté, tous projetés à 19h30 au Centre cinématographique national, situé au 87, rue Lang Ha, arrondissement de Ba Dinh. L’entrée est gratuite.

Lors de la cérémonie inaugurale organisée au soir du lundi 3 octobre, les cinéphiles vietnamiens ont pu rencontrer et échanger avec le reporter et critique de cinéma Lê Hông Lâm et avec le directeur du Festival du film asiatique de Rome, Antonio Termenini.

Le Festival du film italien est prévu du 10 et 16 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Renforcer la coopération culturelle

Antonio Termenini a informé qu’auparavant, le Festival du film italien 2022 avait été organisé à Singapour et aux Philippines. D’ici la fin de l’année, cet événement se déroulera également en République de Corée, en Thaïlande et au Cambodge.



Le film vietnamien Third wife avait été projeté à l’occasion du 17e Festival du film asiatique de Rome en 2020. En 2021, quatre films vietnamiens (Home sweet home, Dad, I’m sorry, Blood Moon Party et Ròm) ont été présentés au public.

Selon l’ambassadeur italien Antonio Alessandro, la culture constitue un des secteurs phare de coopération bilatérale. L’Italie souhaite présenter sa culture au Vietnam, surtout concernant le design, l’art, le cinéma, la danse..., a-t-il ajouté.

En effet, du 19 au 22 septembre, le spectacle "La Traviata", un programme de danse contemporaine unique inspiré de l'opéra du grand compositeur Giuseppe Verdi et interprété par la troupe de danse de renommée mondiale Artemis Danza, s’est tenu à Hanoï, Hai Phong et Vinh Phuc (Nord).

Dans le cadre du programme, Artemis Danza a proposé un cours intensif pour les étudiants de l'Université de théâtre et de cinéma de Hanoï.

Le diplomate italien a souligné que les deux pays s’orientent vers le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique et les 50 ans de leurs relations diplomatiques. - CVN/VNA