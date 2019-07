Photo : VNA

Phnom Penh (VNA)- Une délégation de la Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) a visité et offert des cadeaux à 10 individus et familles Viet kieu méritants au Cambodge, le 5 juillet, au siège de l’Association Khmer-Vietnam à Phnom Penh.

Il s’agit d’une activité significative du syndicat de BIDV pour marquer le 72e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), exprimer l'adage « Quand on boit de l’eau, on pense à la source » des Vietnamiens, et apprécier hautement les contributions des Viet kieu au Cambodge à l’œuvre de lutte et de libération nationale.

Au nom des Viet kieu, le président de l’Association Khmer-Vietnam à Phnom Penh, Sim Chi, a estimé que ces cadeaux constituaient non seulement une aide précieuse pour ces familles méritantes qui ont des blessés de guerre et des héros morts pour la Patrie, et un sentiment manifestant l'intérêt et la responsabilité sociale de l’entreprise pour les Viet kieu nécessiteux. -VNA