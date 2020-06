Hanoi (VNA) – Des experts japonais se rendront mercredi 3 juin au Vietnam pour inspecter et superviser l’application des mesures phytosanitaires pour des lots de litchis destinés au marché japonais, a fait savoir le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).

Selon la règlementation du ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, seuls les lots reconnus comme éligibles par les experts japonais peuvent être expédiés au Japon. Photo : VNA

Compte tenu des règles pour lutter contre le coronavirus mais aussi de la récolte du litchi qui dure seulement au mois de juin, le MARD a souhaité une exemption de mise en quarantaine pour ces experts durant les 14 jours suivant leur arrivée sur le territoire vietnamien.Le ministère a formulé une proposition en ce sens au vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Il a affirmé travailler en étroite collaboration avec les autorités des provinces de Bac Giang et Hai Duong pour mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus pendant le séjour des experts.Bac Giang recense actuellement plus de 28.000 ha de litchis, pour une production totale estimée à 160.000 tonnes, soit 10.000 tonnes de plus que l’an dernier. Cette année est également la première où des litchis frais du Vietnam seront exportés vers le marché japonais.La province a déposé des certificats de protection de son label de litchi dans huit pays que sont le Laos, le Cambodge, Singapour, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et les États-Unis. – VNA