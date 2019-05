Photo: VNA

Moscou (VNA) – Une cérémonie commémorative du "Bataillon immortel" et destinée à rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre patriotique (la guerre contre les nazis menée par l’Union soviétique en 1941-1945) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) a eu lieu le 8 mai à Saint-Pétersbourg, en Russie.

L’événement a attiré des délégués des organes de représentation du Vietnam et de la communauté des Vietnamiens résidant à Saint-Pétersbourg, ainsi que plus de 30 étudiants militaires vietnamiens faisant leurs études dans cette ville.

Au xix e siècle, la ville devient le principal port commercial et militaire de la Russie ainsi que le deuxième centre industriel du pays, après Moscou. C'est d'ailleurs à Saint-Pétersbourg qu'éclate la Révolution russe de 1917 et où les bolcheviks triomphent. La ville connaît par la suite un certain déclin. Au début des années 1920, à la suite du transfert de la capitale à Moscou et de la guerre civile, la population s'effondre et ne retrouve son niveau d'avant 1914 qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le siège de près de trois ans durant ce conflit a à nouveau décimé sa population.

Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois d'appellation : elle a été baptisée Pétrograd de 1914 à 1924, puis Léningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine à la suite d'un référendum en 1991. -VNA