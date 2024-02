Singapour (VNA) - Les 24 et 25 février, l'Association des étudiants vietnamiens à Singapour a organisé avec succès l'événement "Career Fair 2024: horizon d'opportunités".L'événement a permis de souligner l'importance d'une bonne orientation professionnelle et d'accompagner les élèves et étudiants vietnam iens à Singapour pour les aider à mieux cerner les perspectives d'emploi et leur vie professionnelle future.Appréciant les avantages offerts aux étudiants vietnamiens à Singapour par " Career Fair 2024", l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Mai Phuoc Dung, a exprimé l'espoir que la jeunesse vietnamienne se développerait non seulement à Singapour mais aussi partout ailleurs dans le monde où elle étudie et travaille.Career Fair est un événement annuel organisé par l'Association des étudiants vietnamiens à Singapour dans le but d'offrir aux étudiants la possibilité d'élargir leurs connaissances sur le marché de l' emploi singapourien, de rencontrer des experts et d'acquérir des expériences pour leurs futurs entretiens d'embauche. -VNA