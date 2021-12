Hanoi, 20 décembre (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a honoré samedi, 19 décembre, les lauréats des Olympiades et des concours de sciences et de technologie internationaux.

La cérémonie a eu lieu au Palais présidentiel à Hanoi. Photo : VNA

Cette année, les sept délégations d’étudiants vietnamiens ont participé aux Olympiades, dont les Olympiades d'informatique d'Asie-Pacifique, d’informatique internationale, les Olympiades internationales de physique, de physique d’Asie-Pacifique, de mathématiques et de chimie. Tous les étudiants ont remporté des médailles avec un total de 12 médailles d'or, 13 d'argent, 10 de bronze et 2 certificats de mérite.

Les délégations d'étudiants vietnamiens continuent d'être dans le top 10 des pays avec les résultats les plus élevés aux Olympiades internationales, de nombreux étudiants obtenant les scores les plus élevés.

S’adressant à l’événement, le présidente Nguyên Xuân Phuc les a encouragés à étudier dur pour s’améliorer et poursuivre la carrière qu’ils aiment.

Le président Nguyên Xuân Phuc a décerné l’Ordre de l’Indépendance, deuxième et troisième classe, à dix-sept lycéens ayant obtenu d’excellents résultats lors des Olympiades en 2021.

Il a salué les élèves et les enseignants qui avaient ramené la fierté au Vietnam.

Le chef de l’État a appelé le ministère de l’Éducation et de la Formation à s’appliquer à soutenir des jeunes talents, et surtout à améliorer la qualité de l’éducation et de formation en général. - VNA