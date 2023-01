Hanoi (VNA) – Les étrangers vivant au Vietnam sont impressionnés par la façon dont les habitants chérissent le temps passé en famille et pratiquent les coutumes du Têt (Nouvel An lunaire), la fête la plus importante de l’année.



- Ekaterina Makarova (Russie): [Le Têt est] une fête réconfortante !

Ekaterina Makarova (troisième à gauche) et ses amis lors du Têt de 2019. Photo fournie par Ekaterina Makarova.

La traduction russe de « Têt » signifie « Nouvel An selon le calendrier de la Lune ». Alors j’ai dit à ma mère que j’avais des vacances sur la lune et elle est devenue curieuse.



Ekaterina Makarova (24 ans) est étudiante à la Faculté d’études vietnamiennes et de langue vietnamienne, Université des sciences sociales et humaines (VNU Hanoï).



La chose la plus impressionnante à propos du Têt pour moi est que les gens rentrent chez eux pour célébrer la nouvelle année avec leurs familles. À Moscou, la plupart des entreprises et restaurants restent ouverts les premiers jours de l’année. Les gens sont encore occupés par leur travail quotidien. Au Vietnam, j’ai l’impression que le Têt est régi par l’ambiance familiale chaleureuse.



La première fois que j’ai fêté le Têt, c’était en 2018, alors que j’étais en stage au Vietnam. Un ami m’a invité chez lui. J’aime beaucoup les plats traditionnels vietnamiens ainsi que la coutume de l’échange d’argent porte-bonheur.



L’année suivante, j’ai passé les vacances du Têt avec des amis vietnamiens à l’Institut d’aviation de Moscou (MAI). Même s’il neigeait, j’ai ressenti une ambiance chaleureuse et pleine d’émotions comme si j’étais au Vietnam.



Le Nouvel An lunaire 2023 est la deuxième année où je peux célébrer le Têt au Vietnam. Je peux sentir que l’atmosphère excitante a déjà rempli les rues. Des deux côtés de la route, je vois des gens qui vendent de nombreux pêchers en fleurs, des kumquats, et de beaux accessoires décoratifs du Têt.



Cette année, je passerai les vacances à Hô Chi Minh-Ville avec des amis. Je sais que le Nord fête le Têt par temps froid, et le Sud par temps chaud avec des abricots. Je suis donc très heureux de découvrir la coutume de célébration du Têt dans le Sud et d’avoir de plus beaux souvenirs pendant mes études au Vietnam.



- Joseph Kwon (République de Corée): Les retrouvailles familiales à l'occasion du Têt sont une tradition précieuse.