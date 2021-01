Hanoi (VNA) - Cityland Education (CE) et la célèbre École hôtelière de Lausanne (EHL) ont récemment signé un accord de coopération lors d’une cérémonie qui a vu la présence de l’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Lê Linh Lan.

L’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Lê Linh Lan (centre) lors de la cérémonie de signature de l’accord. Photo : VNA

Dans le cadre de cet accord, Cityland Education est devenu un partenaire du programme de formation qui suit les normes d’assurance qualité de renommée mondiale de l’EHL dans la gestion hôtelière.L’ambassadrice Lê Linh Lan a salué la vision de Cityland Education qui contribue à un avenir pacifique, à une société stable et à la croissance économique du Vietnam via le développement des capacités et des compétences pour les jeunes ressources humaines de haute qualité du pays.Le programme de licence d’enseignement et de formation professionnels (EFP) de l’EHL est un modèle de formation mixte basé sur un référentiel de compétences suisse. Il met l’accent sur l’apprentissage pratique, conçu pour permettre aux diplômés d’être prêts à travailler à la fin de leurs études.Le programme comprendra quatre cours et se tiendra dans la ville de Phu Quôc, dans la province de Kien Giang dans le delta du Mékong.Cityland Education est membre de CityLand Investment Company Limited (CityLand) qui développe et exploite une entreprise multi-industrielle.La Suisse est le sixième investisseur européen du Vietnam, avec un investissement total d’environ 2 milliards de dollars. Pendant ce temps, le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de la Suisse dans l’ASEAN. Le commerce bilatéral a atteint plus de 3,6 milliards de dollars en 2019.Le Vietnam et la Suisse célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2021. – VNA