Kuala Lumpur (VNA) – La présidente du groupe des femmes ambassadeurs, ambassadrices et femmes diplomates des pays de l’ASEAN (ASEAN Ladies’ Circle – ALC), Pham Thi Hông Liên, s’est engagée le 24 septembre à organiser davantage des activités significatives pour renforcer la cohésion entre les membres durant l’année où elle préside cette organsiation.

Le groupe des femmes ambassadeurs, ambassadrices et femmes diplomates des pays de l’ASEAN et des orphelins et des personnes handicapées du centre The Pusat en Malaisie. Photo: VNA