Des entreprises se rencontrent en marge du séminaire sur les échanges commerciaux et la coopération économique entre le Vietnam et le Japon. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Des représentants de 26 entreprises et de quatre provinces vietnamiennes, ainsi que de dizaines de sociétés japonaises, ont participé le 29 août à Tokyo à un séminaire sur les échanges commerciaux et la coopération économique entre le Vietnam et le Japon, afin de rechercher des partenaires et opportunités d’affaires.



L’événement a été organisé conjointement par l’Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Service commercial du Vietnam au Japon et le centre ASEAN - Japon.



S'exprimant lors du séminaire, Le Hoang Tai, vice-directeur de Vietrade, a présenté le climat des affaires et les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des dernières années.



Malgré le ralentissement de l'économie mondiale, l'économie vietnamienne a enregistré une croissance de 6,76% au premier semestre 2019, avec des exportations en hausse de 8% en un an pour s’établir à 243 milliards de dollars, a-t-il estimé.



Selon Le Hoang Tai, le Japon est toujours un partenaire économique important du Vietnam. Outre l’accord de partenariat économique Vietnam-Japon, les deux pays sont membres de l'Accord de partenariat économique intégral ASEAN-Japon et de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) qui facilitent les échanges bilatéraux.



Le conseiller au commerce de l'ambassade du Vietnam au Japon, Ta Duc Minh, a suggéré aux entreprises vietnamiennes d’être plus dynamiques pour entrer en contact avec leurs homologues japonaises et comprendre leurs besoins après cet événement. -VNA