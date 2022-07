Hanoï, 8 juillet (VNA) - De nombreux investisseurs vietnamiens s'intéressent au marché cubain et espèrent apporter des contributions au pays des Caraïbes, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam à Cuba Lê Thanh Tung lors d'une réunion avec les autorités de la province occidentale cubaine d'Artemisa le 7 juillet.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Lê Thanh Tung (chemise blanche). Photo : VNA

L'ambassadeur Lê Thanh Tung s'est dit ravi de l'avancement des projets à investissement vietnamien à Artemisa, dont la plupart sont situés dans la zone de développement spécial de Mariel.



Il a déclaré que de nombreuses entreprises vietnamiennes ont révélé leur intention d'investir dans l'énergie solaire, l'agriculture, les infrastructures touristiques et de nombreux autres domaines à Cuba.

La première secrétaire du comité du Parti d'Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, a souligné le potentiel de la localité et les défis auxquels elle est confrontée.

Malgré la distance géographique, le Vietnam et Cuba se sont toujours soutenus et le peuple vietnamien garde toujours à l'esprit la solidarité avec le peuple cubain, a souligné l'ambassadeur Lê Thanh Tung.

En visitant l'école primaire Mártires de Tarará, l’école maternelle Amiguitos de los Vietnamitas et le village de Bên Tre où poussent les bambous vietnamiens, l'ambassadeur Lê Thanh Tung a exprimé son espoir que les jeunes des deux parties continueront à maintenir et à promouvoir l'amitié traditionnelle spéciale, le partenariat intégral et la confiance mutuelle absolue entre les deux Partis, États et peuples.

Le même jour, le diplomate vietnamien a visité le monument des morts pour la Patrie d'Artemisa.

Plus tôt le 6 juillet, il s'était rendu dans la province de Mayabeque, située à plus de 50 km à l'est de La Havane. Lors de sa séance de travail avec le premier secrétaire du comité provincial du Parti Yuniasky Crespo Baquero et la gouverneure Tamara Valido Benítez, les deux parties ont discuté de la production dans la localité et des projets à investissement vietnamien à développer cette année.- VNA