New Delhi (VNA) - Environ 1.800 entreprises de 79 pays, dont le Vietnam, participent au 11ème salon international des plastiques PlastIndia qui a lieu du 1er au 5 février à New Delhi.

Elles présentent essentiellement des machines aux normes mondiales, des matières premières, des technologies de recyclage et les dernières technologies d'automatisation de l'industrie du plastique.

Parmi les entreprises vietnamiennes participant à cet événement, Stavian Chemical, un leader en matière de plastique, de produits chimiques et pétrochimiques dans le pays, a déclaré considérer l'Inde comme un marché potentiel et important. Cette année, la société compte renforcer ses activités commerciales avec les partenaires indiens et s'attend à ce que le chiffre d'affaires d'import-export atteigne environ 100 millions de dollars en 2023 et puis, 200 millions de dollars dans les années prochaines. Elle envisage d’étudier la possibilité d’ouvrir une usine de plastique, de produits chimiques et pétrochimiques en Inde. Par ailleurs, la société recherche un grand partenaire en Inde pour développer des projets chimiques et pétrochimiques au Vietnam.

Appréciant la stratégie de Stavian Chemical, l'ambassadeur du Vietnam en Inde Nguyên Thanh Hai a affirmé son soutien à cette entreprise.

PlastIndia est une plate-forme à très grande échelle mondiale pour l'industrie du plastique. Les participants y trouvent des matières premières, des produits chimiques, des machines de traitement, entre autres, en plus de rencontrer des partenaires, d'améliorer leurs connaissances avec des conférences et la création d'opportunités d'affaires. -VNA