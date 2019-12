Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une réunion s'est tenue à Hanoï le 10 décembre pour des entreprises du Vietnam et de la province chinoise de Chongqing de discuter des opportunités d'investissement dans les domaines de la réfrigération mécanique, de la fabrication de motos, de l'électronique et de la métallurgie.



A cette occasion, le vice-président de l'Association vietnamienne des entreprises à capitaux étrangers du Vietnam, Nguyen Van Toan, a déclaré que le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine avait dépassé 106 milliards de dollars en 2018. Le Vietnam a principalement importé de la Chine des équipements et des matières premières pour le textile et les chaussures.



Il a salué la Chine comme l'un des pays pionniers en termes d'industrie intelligente et de technologie 4.0 avec la généralisation de la 5G.



Le Vietnam est toujours prêt à accueillir les entreprises chinoises en général et celles de Chongqing en particulier venant au Vietnam pour étudier les opportunités commerciales dans le pays, a-t-il dit.



Il a également appelé les entreprises des deux pays à saisir les opportunités commerciales, contribuant à renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales.



Le chef adjoint de la Commission du commerce de Chongqing, Xu Xincheng, a déclaré qu'étant l'un des plus grands centres économiques de Chine, Chongqing sert de passerelle importante entre la région sud-ouest de la Chine et les localités vietnamiennes.



Depuis 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la ville de Chongqing ont atteint 24,71 milliards de yuans, soit une hausse de 128,95%. Cette rencontre permettrait aux entreprises de Chongqing de mieux comprendre les atouts ainsi que les besoins des entreprises vietnamiennes, a-t-il partagé. -VNA