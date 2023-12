Des jeunes vietnamiens et chinois dans le cadre de la 15e Foire internationale du commerce et du tourisme Vietnam-Chine. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Un forum commercial pour favoriser l’import-export de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques entre le Vietnam et la Chine, a eu lieu le 30 novembre à Quang Ninh (Nord).



Cet événement était inscrit dans le cadre de la 15e Foire internationale du commerce et du tourisme Vietnam-Chine 2023 (Mong Cai, Quang Ninh, Vietnam - Dongxing, Guangxi, Chine).



Lors du forum, des entreprises vietnamiennes et chinoises ont signé avec succès 21 accords et contrats économiques visant à promouvoir l’import-export de produits agricoles, sylvicoles, aquatiques, ainsi que le commerce, la logistique et l’agriculture de haute technologie.



Le Vietnam exporte des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers environ 190 marchés dans le monde entier. Parmi eux, la Chine est le plus grand marché, en particulier pour les produits agricoles, les fruits et les produits aquatiques.-VNA