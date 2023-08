Des experts présentent de nombreuses solutions lors du Forum de coopération Canada-Vietnam sur les énergies propres. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un Forum de coopération Canada-Vietnam sur les énergies propres a eu lieu le 21 août à Hô Chi Minh-Ville.



L’événement avait pour objet de favoriser la coopération dans le développement des énergies propres entre les secteurs privés des deux parties, grâce à laquelle le Canada pourra contribuer au partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) pour aider le Vietnam à atteindre son objectif de « zéro émission nette » d'ici 2050.



Lors de ce forum organisé conjointement par le consulat général du Canada à Hô Chi Minh-Ville et le Conseil d'affaires Canada-ASEAN (CABC), les experts participants ont présenté de nombreuses solutions.



Ranjith Narayanasamy, PDG du Centre de recherche en technologie pétrolière (Petroleum Technology Research Centre - PTRC), a déclaré que le CCUS (capture, stockage et utilisation du carbone) joue un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies propres. Le PTRC a participé à un projet de recherche parrainé par la Banque asiatique de développement (BAD) pour tester le CCUS au Vietnam.



Cependant, de nombreux participants, notamment des représentants d'entreprises, ont exprimé leurs inquiétudes. Ils ont souligné que le développement et l'application du CCUS au Vietnam sont confrontés à de nombreux défis, car ils nécessitent des tests et des expérimentations à grande échelle, ainsi que des investissements substantiels.



Michael Smart, responsable du développement des affaires pour l'Asie et l'Indo-Pacifique chez Exportation et Développement Canada (EDC), a déclaré qu'EDC propose des solutions financières spécifiques pour les projets liés au climat. Depuis 2012, EDC a fourni plus de 35 milliards de dollars canadiens à des projets d'application de technologies propres.



Selon le consulat général du Canada à Ho Chi Minh-Ville, dans le cadre du JETP que le Vietnam a signé avec les pays du G7, le Canada mobilisera 15,5 milliards de dollars auprès de sources privées et gouvernementales au cours des trois à cinq prochaines années pour aider le processus de transition verte du Vietnam. -VNA