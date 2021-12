Hanoï, 16 décembre (VNA) – La Compagnie par actions de Construction 47, la Compagnie par actions de l’Energie Vu Phong et la société Steag Energy Services GmbH d'Allemagne ont signé le 15 décembre à Hanoï un protocole d'accord sur la coopération dans la fourniture de services de conseil pour la mise en œuvre des projets de l'énergie éolienne à l'échelle nationale.

Photo : VNA

S'adressant à la cérémonie de signature, Pham Nam Phong, président de la Compagnie par actions de Construction 47 et de la Compagnie par actions de l’Energie Vu Phong, a déclaré que les trois parties s'associeraient à des investisseurs de l’ énergie éolienne dans le cadre des efforts visant à créer des projets d'énergie propre de haute qualité au Vietnam.Cette décision contribuera au développement durable de l'industrie de l'énergie et soutiendra la transition énergétique au Vietnam, l'aidant à respecter les engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre pris lors de la récente Conférence des parties sur les changements climatiques des Nations Unies (COP26), a-t-il déclaré.Plus tôt cette année, la Compagnie par actions de l’Energie Vu Phong et Steag Energy Services GmbH ont signé un accord de collaboration pour fournir des packages de services de gestion d'actifs à l'industrie éolienne en pleine croissance du Vietnam, aidant ainsi à maximiser la capacité de production des centrales de l’énergie éolienne et à générer des bénéfices pour les financiers.- VNA