Lors de l'événement. Photo: hcmcpv.org.vn Lors de l'événement. Photo: hcmcpv.org.vn

Bangkok (VNA) - Une table-ronde sur la promotion de la coopération entre les entreprises thaïlandaises et vietnamiennes s'est tenue le 26 novembre à Bangkok (Thaïlande).

Cet événement a été organisé conjointement par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville et le Conseil des Hommes d’affaires de la Thaïlande. Il s'inscrivait dans le cadre de la visite de travail en Thaïlande et en Malaisie d’une délégation de haut niveau de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Tran Luu Quang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire adjoint permanent du Comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville.

La manifestation a ouvert des possibilités de coopération entre les 70 entreprises participantes, notamment dans la technologie, l’immobilier, la logistique, le commerce et les services, le commerce électronique, la production de marchandises...

La Thaïlande est un grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). L’an dernier, le commerce bilatéral s’est établi à 17,2 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 13,4%. Entre janvier et juin 2019, les des pays ont réalisé 8,8 milliards de dollars d'échanges commerciaux, en hausse de 8,6% en variation annuelle. Notamment, le commerce bilatéral entre la mégapole du Sud et la Thaïlande a atteint 3,15 milliards de dollars en 2018, +1,1% sur un an.

La Thaïlande compte actuellement 549 projets totalisant 10,8 milliards de dollars de capitaux enregistrés, ce qui en fait le 9e investisseur étranger au Vietnam. En outre, elle est le 12e plus grand investisseur de Hô Chi Minh-Ville, avec 203 projets en vigueur cumulant un fonds de 426,5 millions de dollars.

Le même jour, la délégation vietnamienne a visité le parc Centenary à Bangkok afin de connaître l'expérience en matière de contrôle des inondations. -VNA