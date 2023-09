Douglas Feagin, vice-président principal d'Ant Group et Monsinee Nakapanant, co-président d'Ascend Money Co, l'opérateur de TrueMoney. (Photo : Bangkokpost.com)

Bangkok (VNA) - TrueMoney, l'une des principales sociétés de technologie financière en Thaïlande, s'est associée à Ant Group of China pour lancer des paiements mobiles transfrontaliers entre la Thaïlande et la Chine, permettant aux touristes thaïlandais d'utiliser le portefeuille électronique TrueMoney pour effectuer des paiements en Chine.Les paiements transfrontaliers sont alimentés par l'écosystème de paiement mobile transfrontalier Alipay , qui compte plus de 10 millions de points de paiement en Chine. Alipay fournit des solutions de marketing et de numérisation et est exploité par Ant Group, un géant de la technologie financière.Monsinee Nakapanant, co-président d'Ascend Money Co, l'opérateur de TrueMoney, a déclaré que la coopération avec Ant Group marque une étape importante dans la rationalisation des paiements transfrontaliers par son entreprise afin de les rendre aussi simples à l'échelle internationale que pour les utilisateurs nationaux.En Thaïlande, 28 millions de personnes utilisent actuellement l'application TrueMoney, a-t-elle déclaré, ajoutant que grâce au partenariat avec Ant Group et l'écosystème Alipay , TrueMoney est désormais accepté par des dizaines de millions de commerçants en Chine.Depuis la fin de l’année dernière, TrueMoney a étendu ses services de paiement transfrontalier et est devenu disponible dans les destinations préférées des Thaïlandais en Asie, comme le Japon, la République de Corée, Singapour et la Malaisie.Parallèlement, Ant Group a récemment accueilli sept nouveaux portefeuilles électroniques et applications de paiement de premier plan en provenance d'Asie dans le cadre du programme « Alipay -in-China », une initiative majeure d'Ant Group visant à aider la Chine à internationaliser ses services de paiement mobile.Le système Alipay a désormais introduit 10 portefeuilles électroniques asiatiques en Chine en s'associant à plus de 20 partenaires locaux de paiement mobile, qui possèdent plus de 1,4 milliard de comptes de paiement mondiaux, dont des dizaines de millions de commerçants internationaux.Douglas Feagin, vice-président senior du groupe Ant et responsable des services de paiement mobile Alipay Cros-Border, a déclaré que grâce à Alipay , les utilisateurs de TrueMoney peuvent effectuer des transactions avec de nombreux commerçants en ligne dans le monde ainsi qu'avec des magasins de détail dans des pays qui sont les principales destinations de voyage pour Thaïlandais, dont Singapour, le Japon, la République de Corée, le Royaume-Uni, l'Italie et la France.- VNA