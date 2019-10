Des représentants d'entreprises vietnamiennes et sud-africaines discutent des opportunités de coopération lors du colloque. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam est l’un des marchés stratégiques potentiels où les entreprises sud-africaines souhaitent promouvoir la coopération commerciale et l’exportation de marchandises dans l’avenir.

C’est ce qu’ont affirmé les délégués lors du colloque sur les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Afrique du Sud organisé lundi à Ho Chi Minh-Ville par le Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère sud-africain de l’Industrie et du Commerce.

Mme Valentine Naidoo, représentante du ministère sud-africain de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam était depuis longtemps considéré comme un partenaire commercial majeur et important de l'Afrique du Sud. Les entreprises sud-africaines considèrent également le Vietnam comme un marché potentiel pour la coopération en matière de commerce et d'investissement dans des domaines où les deux parties ont des avantages complémentaires.



En outre, le Vietnam est une porte d’entrée importante pour les marchés de l’Asie du Sud-Est, a-t-elle ajouté.



Jacobus Rreinier Grove, représentant de la compagnie Rukou Beverages, a déclaré que l’Afrique du Sud et le Vietnam avaient des atouts en matière de production agricole. Avec différentes structures de produits, les deux parties pourraient coopérer pour promouvoir les échanges commerciaux et offrir de nombreux choix aux consommateurs.



Deshan Naidoo, directeur de la société Factocode Microfinish spécialisée dans la fabrication de composants et de pièces détachées pour automobile, a estimé que le Vietnam avait une industrie manufacturière bien développée et une grande demande en produits auxiliaires.

Par conséquent, de nombreuses entreprises sud-africaines souhaitent établir la coopération avec des entreprises vietnamiennes de l'industrie auxiliaire dans les domaines de la production et de la distribution. Avec leurs expériences, les entreprises sud-africaines peuvent aider le Vietnam à transférer des technologies et à former des ressources humaines pour les objectifs de développement à long terme.



L'Afrique du Sud est actuellement le plus important partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Les échanges commerciaux bilatéraux n’ont cessé d’augmenter depuis de nombreuses années et ont atteint plus de 1,1 milliard de dollars en 2018. Concrètement, le Vietnam a exporté pour plus de 724 millions de dollars vers l’Afrique du Sud, notamment téléphones, produits agricoles, café et épices. Et l’Afrique du Sud a expédié pour 386 millions de dollars vers le Vietnam, principalement bois et acier, a indiqué Mme Bui Thi Thanh An, directrice adjointe du Département de la promotion du commerce.

Les ministères de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et de l'Afrique du Sud mettent en œuvre de nombreuses activités pour créer des liens plus étroits entre les deux économies, contribuant ainsi à élargir les marchés à l’export, tirer parti au mieux des atouts et des ressources communes pour répondre aux besoins de développement des deux pays. -VNA