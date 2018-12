Tokyo, 17 décembre (VNA) - Un programme d’échange entre des entreprises opérant dans la préfecture japonaise d’Aichi et des étudiants étrangers a eu lieu le week-end dernier à l’Université de Nagoya dans le cadre des activités de recrutement de la main-d’oeuvre au Japon.

Des étudiants vietnamiens au programme. Photo : VNA

Organisé conjointement par l'Association des anciens étudiants vietnamiens de la préfecture d'Aichi (VARONET), l'Association de la jeunesse vietnamiens au Japon (VYSA Tokai) et des organisations concernées, cet événement a attiré plus de 50 entreprises et organisations japonaises telles que Denso, Marubushi, Kanefusa et environs 200 étudiants étrangers, dont un certain nombre de Vietnamiens.



L'événement visait à promouvoir la connexion entre les étudiants étrangers au Japon et les entreprises locales qui recherchent des ressources humaines internationales.



Il a offert également aux étudiants une bonne occasion de glaner des informations sur le marché du travail japonais et de profiter de l'expérience de ceux qui avaient étudié ou travaillé au Japon pendant de nombreuses années.



Nguyen Ba Quang de VARONET a souligné l'importance de cet événement, qui a marqué des progrès dans la coopération dans le domaine de l'emploi entre le Vietnam et le Japon, et la préfecture d'Aichi en particulier.



Située dans le centre-sud du Japon, Aichi est considérée comme un grand pôle industriel du pays où des groupes internationaux tels que Toyota Motor et Denso ont leur siège principal. Cette localité est très attrayante pour les travailleurs étrangers, entre autres les Vietnamiens. -VNA