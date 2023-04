Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) - Les entreprises de transport routier ferroviaire et aérien ont déclaré avoir élaboré des plans afin de répondre aux besoins de déplacement de la population, à l’occasion du 30 avril et du 1er mai.

Pham Manh Hung, directeur de la société par actions de la gare routière de Hanoi, a déclaré que davantage de véhicules seront disposés dans 3 gares de Gia Lam, My Dinh et Giap Bat. Certaines routes qui auront un nombre accru de passagers sont : Ha Giang, Quang Ninh, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Binh, Lao Cai et Son La.

Dô Van Hoan, président du conseil d'administration de la Hanoi Railway Transport Company (Haraco), a déclaré que son unité devrait fournir 81.000 billets pendant la période du 27 avril au 3 mai.

Dans le Sud, le dirigeant de la Saigon Railway Transport Company a déclaré que 39.000 billets avaient été tous vendus pour le 28 avril, les billets pour les jours restants des vacances sont toujours disponibles.

Photo d'illustration : VNA



L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé aux compagnies aériennes d'envisager d'augmenter les vols sur les liaisons entre Hanoï et Ho Chi Minh-Ville et Phu Quoc, Tuy Hoa, Binh Dinh, Cam Ranh, Con Dao... surtout les 28 et 29 avril, et les 2 et 3 mai. Vietjet Air a indiqué qu'il augmenterait l'offre de 70.000 sièges sur les routes (environ 330 vols), soit une augmentation de 20 % par rapport à d'habitude.

Bamboo Airways a également préparé les options optimales pour que le plan d'exploitation atteigne 100% des capacités. Il est prévu d'augmenter l'offre de 25.000 sièges/jour sur les liaisons intérieures.

Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines et Vasco) fournira près de 551.000 sièges (équivalent à près de 2.800 vols) sur les routes intérieures. Les responsables de l'aéroport international de Noi Bai ont déclaré que, les 30 avril et 1er mai, cet aéroport desservira environ 96.000 passagers avec 580 vols, avec 205 vols internationaux et 375 vols intérieurs. -VNA

