Les autorités de Quang Tri travaillent avec des représentants du groupe singapourien CPG Consultants PTE Ltd sur le projet de l'aéroport de Quang Tri. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Quang Tri (Centre) vient de travailler avec le groupe singapourien CPG Consultants PTE Ltd sur le projet de l'aéroport de Quang Tri, pour présenter des opportunités de coopération et de la promotion du développement de ce projet.

Le président du Comité populaire de Quang Tri, Nguyen Duc Chinh, a demandé au groupe CPG de soutenir la province dans le processus d'appel et de promotion des investissements dans le projet.

Au nom du groupe CPG, sa vice-présidente Jeannie Chew a déclaré que le projet de l'aéroport de Quang Tri était un projet de développement très potentiel dans un avenir proche.

Le Groupe CPG s'est engagé à aider la province à connecter et à approcher des investisseurs stratégiques, a-t-elle ajouté.

CPG est l'une des principales sociétés de Singapour spécialisée dans la planification, la conception, la surveillance et la gestion de projets aéroportuaires, dont un certain nombre de grands projets aéroportuaires tels que Singapore Changi (terminaux 1, 2, 3), Wuhan, Zhang Jia Jie, Shanghai (Chine), Benazir Bhutto (Pakistan), l’aéroport international de Pékin de Chine (terminal 3), Doha Nouveau (Qatar), Ahmedabad (Inde)... Au Vietnam, CPG a mis en œuvre avec succès un certain nombre de projets tels que les aéroports internationaux de Can Tho, de Phu Quoc, de Ban Me Thuat et plus récemment de Van Don dans la province de Quang Ninh. -VNA