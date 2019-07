Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Des entreprises sud-coréennes continueront à intensifier leurs investissements au Vietnam, notamment dans la fabrication d'équipements électroniques, les énergies renouvelables et le développement de réseaux d’électricité intelligents, a déclaré Lim Jae-Hoon, consul général de la République de Corée à Ho Chi Minh-Ville.

Analysant les potentiels de développement du marché de l’électricité et de l'énergie vietnamien, Lim Jae-Hoon a déclaré que la consommation d'électricité annuelle du Vietnam augmentait d'environ 10%.



Le Vietnam doit augmenter sa production d'électricité de 2,5 fois entre 2015 et 2030 pour répondre à ses besoins, a-t-il estimé, suggérant au gouvernement vietnamien d'être plus proactif pour attirer les investissements et garantir un approvisionnement suffisant.



Des entreprises coréennes envisagent d’investir dans l’électricité au Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que plus de 150 entreprises coréennes sont arrivées à Ho Chi Minh-Ville en juillet, afin de sonder les opportunités d’investissement.



Nguyen Phuong Dong, directeur adjoint du service municipal de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que ces entreprises s'intéressaient particulièrement à des solutions de réseaux d’électricité intelligent combinées à la 5G, à la création de produits permettant d'économiser de l'énergie et à la production d'énergies solaire et éolienne.



Elles ont également organisé la Semaine de l’énergie et de l’électricité de République de Corée (KOSEF) 2019 afin de créer des opportunités pour les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes de se connecter et de promouvoir leur coopération en matière de production énergétique, a-t-il ajouté.



En juillet, plus de 300 entreprises d'Allemagne, de France, des États-Unis, de Suède, de Pologne, du Japon, de Chine, de Taïwan et de Hong Kong sont également venues évaluer le marché énergétique du Vietnam.

Le programme national sur l'utilisation de l'énergie de manière économique et efficace entre 2019 et 2030 a créé un environnement d'investissement attractif pour ce secteur.



Selon le Centre national de répartition des charges (NLDC), jusqu’au 20 mai, le réseau d’électricité national a atteint une capacité maximale de 36.885 MW, soit une augmentation de 12,2% par rapport à l'année précédente.



La production d’électricité du pays a également atteint un record de 785,92 millions de kWh, en hausse de 15% en glissement annuel. La production nationale d'électricité commerciale devrait atteindre 211,95 milliards de kWh en 2019.

Cela signifie que le Vietnam fait face à des défis majeurs pour assurer suffisamment d'électricité, qui nécessitent de prendre des mesures pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables, contribuant ainsi au développement de l'économie verte, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la garantie de la sécurité énergétique nationale.-VNA