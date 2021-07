Les employés et les employeurs accèdent à un programme de soutien de 1,13 milliard d’USD à partir du 8 juillet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Des employés et employeurs touchés par la pandémie de COVID-19 peuvent accéder au programme de soutien du gouvernement d'une valeur de 26.000 milliards de dongs (1,13 milliard de dollars) à partir du 8 juillet.

Cette information a été rendue publique par le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung lors d'une conférence de presse tenue le 7 juillet annonçant la décision du Premier ministre sur la mise en œuvre des politiques pour soutenir les employés et les employeurs affectés par la pandémie.

La décision fournit des instructions détaillées sur les conditions et les procédures de mise en œuvre de 10 politiques de soutien en vertu de la résolution N°68/NQ-CP du gouvernement.

Le ministre Dao Ngoc Dung a souligné que les organes compétents devraient mettre en œuvre des politiques de soutien à la population et aux entreprises au plus tard dans un délai de 7 à 10 jours après la réception de la demande de soutien.

Certaines politiques peuvent être évoquées telles que la réduction de la cotisation à la caisse d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; la suspension du versement des fonds de retraite et de survie ; l'accompagnement des salariés en rupture temporaire de contrat de travail ; le soutien accordé aux enfants et personnes touchés par le COVID-19, aux guides touristiques suspendus de leur travail, etc. -VNA