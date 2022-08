Pour le reste de l'année, le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) continue de suivre de près les évolutions du marché et de gérer les risques pour assurer sa performqnce et atteindre les objectifs fixés.

En juillet, les exportations nationales de fruits et légumes ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, estimées à 260 millions de dollars. Ce chiffre devrait être encore meilleur au second semestre.

Au cours des 30 dernières années, les zones industrielles et zones économiques ont attiré plus de 100 milliards de dollars de capitaux d'investissement et créé plus de 4 millions d'emplois