Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 6 février un message de félicitations à la reine Elizabeth II à l’occasion des 70 ans de son règne sur le Royaume-Uni.

Photo : AFP/VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont fait de même à son homologue britannique Boris Johnson et aux présidents de la Chambre des lords du Royaume-Uni, John McFall et de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Lindsay Hoyle. -VNA