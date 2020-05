Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu un entretien téléphonique avec le président des Philippines Rodrigo Duterte le 26 mai pour discuter de la coopération bilatérale et régionale dans le cadre de la pandémie de COVID-19.Le Premier ministre a déclaré au dirigeant philippin que le gouvernement, la population et les entreprises du Vietnam étaient entrés dans une nouvelle période normale après la pandémie.Il a souligné l'importance de la coopération internationale dans le contexte actuel, a remercié les Philippines et le président Duterte d'avoir contribué activement au succès du sommet en ligne de l'ASEAN et du sommet de l'ASEAN 3 sur la réponse au COVID-19, le 14 avril dernier.Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le succès initial des Philippines à atténuer l’impact de la pandémie et a remercié son gouvernement d’avoir créé des conditions favorables pour deux vols transportant près de 400 citoyens vietnamiens chez eux lors de ces derniers temps.Duterte, pour sa part, a salué le Vietnam comme un exemple efficace dans la lutte contre le COVID-19.Il a hautement apprécié le rôle de premier plan joué par le Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020 dans un esprit cohésif et réactif, et a salué les efforts et les initiatives du pays en matière de prévention et de contrôle de la pandémie, y compris la création d'un fonds pour la réponse au COVID-19 et d'un entrepôt d’équipement médical régional.Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les liens bilatéraux, d'améliorer l'efficacité de la coopération dans divers domaines via la mise en œuvre effective du programme d'action afin de réaliser un partenariat stratégique bilatéral et le maintien régulier des mécanismes de coopération, en particulier le Comité mixte ministériel de coopération bilatérale.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a proposé que les deux pays augmentent le commerce bilatéral et limitent l'imposition de mesures de barrière commerciale, ajoutant que le Vietnam est prêt à être un fournisseur à long terme de riz aux Philippines à des prix compétitifs.Duterte a remercié le Vietnam d’avoir aidé les Philippines à garantir la sécurité alimentaire et a convenu que les deux parties offriraient un traitement humanitaire aux pêcheurs de l’autre dans un esprit d’amitié traditionnelle et de confiance mutuelle.Les deux parties se sont engagées à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux.Le dirigeant philippin a promis de continuer à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam et à l'aider à assumer avec succès le rôle de président de l'ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant le mandat 2020-2021.Le Premier ministre vietnamien a hautement apprécié le rôle et les contributions des Philippines en sa qualité de coordinateur des relations entre l’ASEAN et la Chine.Les deux dirigeants ont souligné l'importance de renforcer la solidarité, de maintenir la position commune de l'ASEAN sur la question de la mer Orientale, d'accélérer les négociations pour parvenir à un code de conduite effectif en Mer Orientale conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région. -VNA