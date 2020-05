Des dirigeants étrangers félicitent l’anniversaire du président Ho Chi Minh.

Hanoi, 20 mai (VNA) - Le 19 mai, le président du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a envoyé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président d'État Nguyen Phu Trong à l'occasion du 130e anniversaire du président Ho Chi Minh.Dans sa lettre, le leader a salué le défunt président comme une figure politique exceptionnelle et intelligente de la région et du monde, qui a créé la République socialiste du Vietnam.Il était un leader inspirant et puissant pour le peuple vietnamien et de nombreux pays à travers le monde, indique la lettre.À cette occasion, le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a également envoyé une lettre de félicitations à son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc. -VNA