La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh rencontre des électeurs du district de Mang Thit, province de Vinh Long.



Vinh Long, 4 mai (VNA) - La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré des électeurs de la ville de Vinh Long et du district de Mang Thit, province de Vinh Long (delta du Mékong), les 2 et 3 mai, pour informer du programme de la 5e session de l’Assemblée nationale (XIVe législature) et écouter leurs opinions et propositions.



Lors de la rencontre, les électeurs ont hautement apprécié les efforts du Parti et de l'Etat dans la lutte contre la corruption et le gaspillage. Ils ont demandé au Parti et à l'Etat de prendre des mesures plus drastiques dans cette lutte et de responsabiliser les membres du Parti.



En outre, les électeurs ont exprimé des préoccupations sur de nombreuses questions, y compris la flambée des produits contrefaits, des produits d'origine inconnue et des produits de faible qualité; la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement; la distribution d'engrais de mauvaise qualité; la qualité des services de soins de santé pour les détenteurs de cartes d'assurance maladie; l’attitude des agents médicaux envers les patients…

S'exprimant lors de la rencontre, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a déclaré que la 5e session de l’Assemblée nationale (XIVe législature) aura lieu dans 19 jours, la plus courte jamais.



En réponse aux propositions anti-corruption des électeurs, elle a affirmé que le Parti et l'Etat sont déterminés à lutter contre la corruption, citant un certain nombre de récents procès de corruption très médiatisés.



Elle a déclaré que les réformes de la politique des salaires seront mises sur la table lors de la 7ème session du Comité central du Parti communiste du Vietnam (12ème exercice).



En matière de sécurité alimentaire et de contrefaçon, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a demandé aux autorités locales d'intensifier l'inspection et la surveillance des violations et a suggéré que les habitants deviennent des consommateurs intelligents.

Mercredi, Tran Quôc Vuong, permanent au secrétariat du Comité central du Parti communiste vietnamien et la délégation parlementaire de la province de Yen Bai (Nord) ont rencontré des électeurs du district de Van Chân.

Trân Quôc Vuong a informé des avancées socio-économiques du pays au premier trimestre de 2018, mais aussi de la lutte anti-corruption menée par le Parti. Le Parti et l’Etat vont continuer à investir dans les infrastructures pour améliorer le niveau de vie dans les zones particulièrement démunies et peuplées de minorités ethniques, a-t-il assuré.

Le même jour, Vo Van Thuong, chef de la Commission centrale de Propagande et d’Education du Parti et d’autres députés de la province de Dong Nai (Sud) ont rencontré des électeurs des districts de Nhon Trach et de Long Thanh. Ces derniers ont posé des questions relatives à la sécurité routière, à l’environnement et à la manière dont sont sanctionnés les cadres corrompus. IL a demandé aux autorités locales de prendre note des avis de la population et de répondre à ses préoccupations.

Toujours mercredi, la délégation parlementaire et plusieurs responsables du Front de la Patrie de la province de Ba Ria-Vung Tàu (Sud) ont rencontré des électeurs qui sont des personnes prestigieuses dans la communauté des minorités ethniques. Ceux-ci leur ont suggéré des mesures destinées à améliorer les conditions d’existence des habitants, dont la subvention de cartes d’assurance-maladie et l’approvisionnement en eau pendant la saison sèche. -VNA