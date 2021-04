Des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville félicitent le Laos à l'occasion de la fête Bunpimay . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une délégation de Ho Chi Minh-Ville conduite par son secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti Tran Luu Quang, est allée féliciter le 12 avril le personnel du Consulat général du Laos dans cette ville, à l'occasion de la fête du Nouvel an traditionnel laotien Bunpimay.

Tran Luu Quang s'est déclaré réjoui du bon développement des relations d'amitié, de coopération et de solidarité spéciale entre Ho Chi Minh-Ville et le Laos, plus particulièrement entre sa ville et des localités laotiennes.

Pour sa part, la consule générale du Laos à Ho Chi Minh-Ville, Phimpha Keomixay a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien à son pays dans son œuvre d'aujourd'hui d'édification et de développement national, notamment dans la construction récente de la Maison de l'Assemblée nationale laotienne.

Le gouvernement et le peuple laotiens souhaitent que le Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville, continue de renforcer les activités de coopération, de consolider et de développer ces relations traditionnelles, selon elle. -VNA