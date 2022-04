Un cadre brûle des bâtonnets d'encens au cimetière des héros morts pour la Patrie de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – À l'occasion des 47 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975) et des 136 ans de la Journée mondiale du Travail (1er mai 1886), une délégation de Ho Chi Minh-Ville est allée jeudi matin offrir de l’encens et des fleurs au cimetière des héros morts pour la Patrie de la ville.

La délégation du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Nen, a brûlé des bâtonnets d'encens aux tombes où reposent 14.500 héros morts pour la Patrie.

Une délégation des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville au parc de la statue du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



Ensuite, la délégation est allée brûler de l'encens au cimetière Lac Canh dans l'arrondissement de Thu Duc.

Elle est également allée offrir de l'encens et des fleurs en mémoire des présidents Ho Chi Minh et Ton Duc Thang au musée Ho Chi Minh dans la ville.

Le même jour, des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville sont allés déposer une gerbe de fleurs au parc de la statue du Président Ho Chi Minh (rue Nguyen Hue) et offrir de l'encens au mémorial des héros morts pour la Patrie Ben Duoc. -VNA