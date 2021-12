Des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville se sont rendus le 21 février à l'archevêché de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen, en tête d’une délégation des organes compétents de la ville, s’est rendu le 21 février à l'archevêché de Ho Chi Minh-Ville pour formuler les meilleurs vœux auprès les prêtres, les religieux et les confrères catholiques à l'occasion de Noël 2021 et du Nouvel An 2022.

Nguyen Van Nem a hautement apprécié leurs contributions au combat anti-COVID-19 et leur respect strict des directives et instructions sur la prévention et le contrôle de l'épidémie. Ils ont activement participé à des activités caritatives et de soutien à la sécurité sociale.

L'archevêque Joseph Nguyen Nang a affirmé que les catholiques participaient activement aux mouvements d'émulation patriotiques et aux activités caritatives pour contribuer à l’édification et au développement de la ville. Il a exprimé sa conviction qu'avec l'esprit de solidarité, la ville surmontera bientôt les difficultés et se rétablira rapidement.

Le même jour, une mission de la Commission centrale de mobilisation de masse, conduite par Vu Anh Tuan, chef du bureau permanent de la commission à Ho Chi Minh-Ville, s’est rendu au Palais épiscopal du diocèse de Can Tho, à l’approche de Noël 2021.

Vu Anh Tuan a adressé ses meilleurs vœux aux évêques, prêtres, religieux pour un Noël 2021 de paix et de bonheur. Il a reconnu les activités efficaces de l'évêque du diocèse de Can Tho dans la mobilisation des paroissiens pour mettre strictement en œuvre la prévention et le contrôle du COVID-19. -VNA