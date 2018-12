Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le nombre d'arrivées internationales venues au Laos n'atteint pas l'objectif fixé de cinq millions de touristes pour 2018, selon le rapport du ministre laotien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Bosengkham Vongdara publié le 29 novembre au journal "Pathetlao".

Concrètement, le nombre de visiteurs étrangers au Laos est estimé à plus de 4 millions en 2018. Au premier semestre, ce pays a accueilli plus de 2,1 millions. Cette baisse s'explique par l' effondrement du barrage hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy dans les provinces de Champassak et d'Attapeu, ainsi que les crues survenues dans plusieurs villes et provinces laotiennes.

En outre, selon le ministre Bosengkham Vongdala, le retard dans le développement des infrastructures de transport vers les sites touristiques et la simplification des formalités d'entrée et de sortie entraîne aussi la chute du nombre de touristes venus au Laos. -VNA