Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Bureau permanent du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et l'Agence vietnamienne d'information, à 17h30 du 2 octobre, les crues survenues dans les provinces du Centre de Thanh Hoa, Nghe An et Ha Tinh ont fait huit morts (Nghe An, Ha Tinh) ; endommagé environ 200 maisons et inondé plus de 14.000 autres. Plus de 2.000 familles doivent être relogés.

Les pluies diluviennes ont aussi détruit des dizaines de milliers d’hectares de culture subsidiaires, d’arbres fruitiers et tué des centaines d’animaux et de volailles. De nombreux ouvrages comme écoles, ponts, poteaux électriques, routes, système de canaux… ont été détériorés.

A Ky Son, Nghe An. Photo : VNA



Le district de Ky Son de la province de Nghe An est la localité la plus touchée par les crues, avec 14 maisons écoulées, une centaine d’autres inondées ou endommagées. La circulation locale est totalement bloquée. Les crues ont aussi isolé les deux communes de Tay Son et Ta Ca.

Afin de faire face aux inondations dans les temps à venir, le Bureau permanent du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles recommande que les villes et provinces, en particulier Thanh Hoa, Nghe An et Ha Tinh, mettent en œuvre strictement les dépêches officielles n° 875/CD-CP du 30 septembre 2022 du Premier ministre et n° 30/CD-QG du 29 septembre 2022 dudit Bureau concernant la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.

Photo : VNA



Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, les pluies continuent frapper les localités du Centre de Thanh Hoa à Quang Binh et aussi la province de Hoa Binh au Nord. La capitale de Hanoï sera aussi touchée par la pluie.

Selon les prévisions, à partir du 4 octobre, les fortes pluies au Centre vont progressivement diminuer. -VNA