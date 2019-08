Vietnam Airlines modifie ses horaires des vols au départ et à destination de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), Shanghai et Taïwan (Chine). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Vasco ont modifié leurs horaires des vols au départ et à destination de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), Shanghai et Taïwan (Chine) les 9 et 10 août en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Vietnam Airlines et Vasco ont annulé tous ses vols au départ et à destination de l’île de Phu Quôc, à cause de la fermeture de l’aéroport de Phu Quôc en raison d'une inondation de la piste survenue le 9 août.

Dans le même temps, Jetstar Pacific a annulé quatre vols entre Hô Chi Minh-Ville et Phu Quôc et deux vols entre la ville centrale de Da Nang et Phu Quôc.

Les représentants de ces compagnies aériennes ont déclaré que de nombreux vols intérieurs et internationaux avaient également été touchés par le mauvais temps.

Ils ont ajouté que les compagnies aériennes prévoient de faire des vols à destination de Phu Quôc le 10 août si les conditions météorologiques le permettent.

Vietnam Airlines a également annoncé une augmentation de ses vols en provenance et à destination de Shanghai le 11 août.

Les passagers prévoyant de se rendre à Phu Quôc, Shanghai ou Taipei ou d’en repartir, sont priés de mettre régulièrement à jour les informations des compagnies aériennes.-VNA