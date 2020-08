Des citoyens vietnamiens à Taïwan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 7 août, 230 citoyens vietnamiens à Taïwan (Chine) ont été rapatriés, avec parmi eux des personnes âgées, des enfants de moins de 18 ans, des travailleurs dont leur contrat a expiré, des femmes enceintes, des personnes malades, des étudiants ayant terminé leur étude, des touristes coincés à cause de la pandémie de COVID-19.



Le rapatriement a été réalisé grâce à la coopération entre les organes compétents du Vietnam et de Taïwan, le Bureau de l’économie et de la culture Vietnam à Taipei, la compagnie aérienne vietnamienne VietJet.



Dès l’atterrissage à l’aéroport international Cam Ranh, les passagers ont fait l’objet d’examens médicaux et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires.

Le même jour, plus de 300 citoyens vietnamiens à Singapour ont également été rapatriés, grâce à l’assistance d’organes compétents vietnamiens et singapouriens, de l’ambassade du Vietnam à Singapour et de Vietnam Airlines.

Il s’agit des personnes âgées, des enfants de moins de 18 ans, des personnes malades et d’autres en difficulté.

Dès l’atterrissage à l’aéroport international Can Tho, les passagers ont fait l’objet d’examens médicaux et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires.



Sur la base de la direction du Premier ministre, des souhaits de citoyens vietnamiens, de la capacité d’accueil des centres de confinement au pays, les organes compétents vietnamiens, les représentations du Vietnam à l’étranger continueront de coopérer pour effectuer des vols de rapatriement de ressortissants vietnamiens. -VNA