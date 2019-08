Hanoi (VNA) - Dans l’esprit des Vietnamiens, les chiens sont des animaux fidèles et mythologiques. Par conséquent, les chiens en pierre sont considérés comme des génies tutélaires de village, vénérés dans de nombreux temples du pays, notamment à Hanoi.

Deux chiens en pierre à l’entrée du temple Câu Nhi à Hanoi. Photo: CVN

Le culte des animaux est l’une des croyances indigènes du Vietnam. Son intelligence et sa fidélité ont fait du chien le meilleur ami de l’homme depuis toujours. Protégeant les humains et leurs maisons, l’hommage qui lui est rendu est donc une coutume traditionnelle de longue date au Vietnam."Le culte des chiens en pierre existe depuis longtemps. Dans la croyance de plusieurs ethnies, les chiens apportent la chance. En plaçant ces idoles devant les maisons ou les temples, ces lieux seront protégés. Les aboiements du chien peuvent chasser les mauvais esprits", explique le Professeur Ngô Duc Thinh, directeur du Centre de recherche et de préservation de la culture et des croyances du Vietnam.En effet, dans de nombreuses zones rurales du pays, les chiens en pierre sont placés devant des maisons, des temples... pour chasser les mauvais esprits, apportant la paix et la chance aux habitants.Un gardien porte-bonheurHanoi est l’une des localités où l’on honore le plus les sculptures de chien en pierre, en particulier dans les districts de Phuc Tho et Dan Phuong. Au temple Hai Bà Trung (les deux Dames Trung) dans la commune de Hat Môn, district de Phuc Tho, deux de ces figurines y sont exposées. Non loin de là, le palais dédié au duc Nguyên Ngoc Tri a également quatre chiens en pierre.Dans la maison commune de Phù Trung (commune de Thuong Mô, district de Dan Phuong), ces idoles sont placées sur l'autel dans le jardin où les villageois viennent leur brûler des bâtonnets d’encens tous les 1er et 15e jours lunaires.Au village de Dich Vy (commune de Phuong Dinh, district de Dan Phuong), le chien en pierre est vénéré comme un génie tutélaire du village et est appelé "M. Hoàng Thach". Les villageois s’en remettent à lui pour retrouver un objet perdu ou résoudre des conflits.Un temple qui a du chienIl existe un autre temple ancien très connu dédié au culte du chien en pierre appelé Câu Nhi (temple des chiots) au bord du lac Truc Bach dans l’arrondissement de Ba Dình. Bâti en 1010, il remonte à la période où le roi Lý Thai Tô, alias Lý Công Uân (974-1028), a déplacé la capitale de Hoa Lu (province de Ninh Bình, Nord) à Thang Long (Hanoi aujourd’hui).Des légendes issues d’anciens livres racontent qu’avant l’avènement du roi Ly Công Uân, une chienne à Cô Phap (chef-lieu de Tu Son, province de Bac Ninh aujourd’hui) - son pays natal, a donné naissance à un chiot dont le pelage portait les caractères "Thiên tu" - littéralement "Fils du ciel".