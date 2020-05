Le Président Ho Chi Minh. Photo d'archives/VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vénézuélien a célébré solennellement le 19 mai le 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, avec la participation de dirigeants du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) au pouvoir, de responsables gouvernementaux et du personnel de la représentation diplomatique vietnamienne au Venezuela.

Le premier vice-président du PSUV, Diosdado Cabello, a souligné les contributions du leader éminent du peuple vietnamien à la lutte pour l'indépendance nationale, ainsi que l'amour du peuple vietnamien pour son Président. Il a affirmé que l'esprit de combat indomptable du peuple vietnamien était un exemple que le Venezuela suivrait dans l’œuvre de protection de la révolution bolivarienne.

En même temps, sur le réseau social Twitter, le président vénézuélien Nicolas Maduro a salué le patriotisme et la fermeté cultivés par le Président Ho Chi Minh, qui aidèrent le peuple vietnamien à gagner sa lutte d'hier pour l'indépendance nationale.

Le même jour, le gouvernement vénézuélien a adressé un message de félicitations au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens.

Le 19 mai à Vientiane, l'ambassade du Vietnam au Laos a tenu un meeting pour célébrer le 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a affirmé que le Président Ho Chi Minh considérait toujours les relations Vietnam-Laos comme un devoir international et aussi un avantage vital pour chaque pays.

Les actions cohérentes et la direction du Président Ho Chi Minh ont contribué à instaurer la confiance politique, la confiance stratégique et les sentiments chez les responsables du Parti et le peuple laotiens.

Le même jour, le personnel de l'ambassade du Vietnam en Algérie est allé fleurir le boulevard Ho Chi Minh à Alger. Mediani Toufik, président du Conseil populaire du quartier Raïs Hamidou à Alger, lieu où se trouve le boulevard portant le nom du Président Ho Chi Minh, a assisté à l'événement.

A cette occasion, a eu lieu un séminaire portant sur le rôle important et les grandes contributions du Président Ho Chi Minh à la naissance et au développement de la diplomatie vietnamienne, à la libération des peuples, à la promotion de l'amitié entre les nations.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Allemagne a solennellement tenu une cérémonie d'offre d'encens pour célébrer le 130e anniversaire de l'anniversaire du Président Ho Chi Minh.

Pour célébrer le 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh, le consulat général du Vietnam à Vladivostok est allé fleurir le Monument Ho Chi Minh situé dans le jardin portant son nom à Vladivostok. Le personnel du consulat a également déposé des fleurs à l'endroit où s’implante la stèle pour commémorer trois voyages de Ho Chi Minh à Vladivostok.

La communauté vietnamienne de Vladivostok, des étudiants vietnamiens de l'Université fédérale d'Extrême-Orient (DVFU) et à l'Université maritime nationale de Nevelskoy (The Admiral Nevelskoy Maritime State University) sont allés déposer des fleurs au pied de la stèle de l'Oncle Ho à la gare de Vladivostok.

Le président de l’organe législatif de la ville de Vladivostok, Andrey Brick, le chef de la DVFU, Evgeny Vlasov et d'anciens experts russes sont venus offrir des fleurs au Monument Ho Chi Minh.

La communauté vietnamienne de la ville russe d'Oulianovsk a organisé une cérémonie solennelle pour célébrer les 130 ans de naissance du Président Ho Chi Minh à son Monument dans la ville d'Oulianovsk.

Par la même occasion, le Comité du Parti en Ukraine a planté le 19 mai des arbres du souvenir à son siège. Auparavant, l'ambassade du Vietnam en Ukraine avait collaboré avec l'Ecole Ho Chi Minh de Kiev pour organiser un colloque sur le Président Ho Chi Minh ; un concours pour découvrir sa vie et sa carrière à l’intention des élèves et des enfants de la communauté vietnamienne de la ville de Kharkov ; la projection de films sur la vie du Président bien aimé de la nation vietnamienne. -VNA