Photo: qdnd.vn

Khanh Hoa (VNA) - Un bateau transportant des produits nécessaires pour le Têt est parti samedi de Cam Ranh en direction de Truong Sa.



Le Nouvel an lunaire arrivera dans un mois et ces produits permettront aux habitants et aux soldats en garnison dans cet archipel d’accueillir le Têt dans de bonnes conditions.



Le même jour, à Cam Ranh, le tournoi de golf «Swing for Truong Sa» s’est terminé. Organisé par la société Cam Ranh en collaboration avec la Voix du Vietnam et la 4e zone navale, l’évènement a permis de collecter 6,3 millions de dollars en faveur des soldats et des habitants du district insulaire de Truong Sa.

Selon Nguyên Thê Ky, président de la Voix du Vietnam, cette somme servira notamment à financer l'installation d'un dispositif de dessalement de l’eau de mer et l’attribution de bourses à des enfants insulaires ou à ceux de soldats en garnison à Truong Sa. -VOV/VNA