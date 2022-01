Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh formule ses voeux du Têt aux cadres et soldats du commandement militaire de la province de Ba Ria – Vung Tau. Photo: VNA



Ba Ria – Vung Tau (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a visité et présenté lundi 17 janvier des cadeaux du Nouvel An lunaire (Têt) aux médecins, aux militaires et aux démunis de la province méridionale de Ba Ria – Vung Tau (Sud).

Il a loué les résultats obtenus par les médecins de l’Hôpital de Vung Tau dans le traitement des patients atteints par le Covid-19, ainsi que les soldats du commandement militaire de la province de Ba Ria – Vung Tau dans la protection des établissements de défense et des bases économiques importants du pays.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh offre des cadeaux à la Mère héroïne vietnamienne, Trân Thi Luong (commune de Long Phuoc, ville de Ba Ria). Photo: VNA



Le même jour, il est venu offrir des cadeaux à la Mère héroïne vietnamienne, Trân Thi Luong (commune de Long Phuoc, ville de Ba Ria), au héros des forces armées populaires, Nguyên Van Tron (quartier de Phuoc Hiêp, ville de Ba Ria) et aux familles bénéficiaires des politiques publiques et aux ménages pauvres et touchés par le Covid-19. -VNA