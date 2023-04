Hanoï (VNA) – Malgré une augmentation de la fréquence des trains et des vols pendant les congés du 30 avril et du 1er mai, les billets de certains itinéraires ont été tous vendus.

Photo : VNA

Cette année, les congés du 30 avril - Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale - et du 1er mai - Journée internationale des travailleurs – tombent respectivement dimanche et lundi. Bénéficiant du pont, les Vietnamiens ont donc cinq jours de congés, du 29 avril au 3 mai.

Afin de mieux répondre aux besoins des vacanciers, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a ajouté 56 liaisons supplémentaires par rapport au trafic ordinaire. Il s’agit des lignes reliant Hanoï à Thanh Hoa, Vinh, Dong Hoi, Da Nang, Hai Phong et Lao Cai et d’autres reliant Ho Chi Minh-Ville à Da Nang, Quang Ngai, Dieu Tri, Quy Nhon, Nha Trang, Phan Thiet dans les deux sens. Pendant les jours fériés, les passagers bénéficient d’une réduction de 5% pour les billets aller-retour.

À ce jour, tous les billets sur ces itinéraires ont été vendus.

Photo : VNA

En même temps, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a demandé aux compagnies aériennes nationales d'augmenter la fréquence de leurs vols entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Selon les données officielles, un grand nombre de vols au départ de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers d'autres destinations touristiques du pays telles que Nha Trang, Da Nang, Huê, Da Lat, Phu Quôc, Tuy Hoa, Quy Nhon et Dông Hoi ont atteint un taux de réservation de plus de 80% voire 100%.

Auparavant, les compagnies aériennes avaient annoncé leur plan de fournir plus de sièges d'avion pour les vacances du 30 avril et du 1er mai. Dès le début du mois d'avril, les représentants de Vietnam Airlines et de la Compagnie de services aériens (VASCO) ont informé que les compagnies aériennes fourniront près de 551.000 billets (équivalent à près de 2.800 vols) sur les lignes intérieures du 26 avril au 5 mai.





Pour répondre à la forte demande de voyage, les compagnies aériennes continuent de fournir des billets, d'améliorer la qualité des services et d'assurer la ponctualité des vols. - VNA