Hanoï (VNA) - Grâce à des initiatives individuelles, bon nombre de bibliothèques gratuites se sont ouvertes en zone rurale, promouvant la lecture pour tous les publics, à tous les âges. Quelques exemples.

Ces lecteurs, d'une même famille, viennent régulièrement à la bibliothèque de Duong Liêu.Photo : TVDL/CVN



La bibliothèque de Duong Liêu se trouve dans une petite ruelle de la commune éponyme du district de Hoài Duc, en banlieue de Hanoï. Depuis neuf ans déjà, elle est devenue une destination familière des amoureux de la lecture. Ouverte toute la journée le weekend et tous les mardis et jeudis soirs, elle peut accueillir 40-50 lecteurs.



Assise avec ses amis dans un coin bien décoré, Ngoc Anh, une collégienne de 12 ans, est plongée dans une bande dessinée. "C’est le nouveau tome de la série japonaise de mangas +Détective Conan+ que j’aime beaucoup. Ici, je peux trouver les nouvelles sorties sans recourir aux librairies situées loin de chez moi", confie-t-elle.



Pour l’amour des livres



Duong Liêu a été fondée en 2013 par Nguyên Ba Luong et Phùng Ba Hung, nés en 1980. Elle est très connue car c’est l’une des premières bibliothèques rurales créées sur des initiatives privées. De plus, elle est assez attractive car en plus des livres très variés, elle propose des cours d’anglais également gratuits. Phùng Ba Hung informe que l’établissement est géré par des jeunes bénévoles, dont 90% de locaux. Ceux-ci servent gratuitement les lecteurs de la commune, mais aussi ceux des communes voisines, avec environ 7.000 titres aux thèmes les plus variés.



Ces dernières années, grâce à la politique de promotion de la culture de la lecture par le gouvernement, la création de bibliothèques ou d’espaces de livres bat son plein. Il existe actuellement une cinquantaine de bibliothèques du genre ouvertes en zone rurale, la plupart dans le Nord.



Tout récemment, une nouvelle bibliothèque créée à l’initiative du jeune Lê Tiên Tài, a été inaugurée à la Maison culturelle du village de Nôi du district de Phu Xuyên, à Hanoï. Pour l’ouvrir, Tài et ses amis ont investi 80 millions de dôngs. "Je suis féru de lecture. En voyant que les enfants des zones de banlieue ou rurales ont encore peu accès aux livres, mes amis et moi avons décidé de nous lancer dans cette aventure. Forte d’un grand nombre de titres et d’un espace de décoration attrayant, la bibliothèque attire de plus en plus de jeunes lecteurs", présente Tiên Tài.



Malgré une paralysie des jambes, Dô Hà Cu, 38 ans, grand amoureux de la lecture, a trouvé le courage d’arranger chez lui une mini-bibliothèque baptisée "Espoir", dans le quartier de Trân Lam, province de Thai Binh (Nord). Avec seulement 300 titres au début, la bibliothèque en compte aujourd’hui plus de 4.000 et est ouverte tous les weekends, attirant de nombreux lecteurs dont des personnes souffrant aussi d’un handicap.

Les bibliothèques privées en zone rurale contribuent à développerla culturede la lecture.Photo : VNA/CVN

Mais Dô Hà Cu ne s’est pas arrêté là. Avec des amis, il a ouvert 22 mini espaces de livres dans l’ensemble du pays, dont 16 gérés par des personnes handicapées. Régulièrement, il réalise des livestreams sur sa page Facebook pour encourager les gens à la lecture. En novembre 2020, Dô Hà Cu a eu l’honneur de recevoir un satisfecit du Premier ministre pour ses contributions significatives aux activités sociales.



Bibliothèque mais pas seulement…



Les fondateurs de ces bibliothèques cherchent constamment à investir dans la diversification des titres, la décoration de l’espace ou l’organisation d’activités parascolaires. Un an après sa création, la bibliothèque de Duong Liêu, était encore peu connue. Pour attirer les lecteurs, elle a lancé plusieurs activités comme des cours d’anglais, d’échecs, des jeux de rôle dans la peau d’un inventeur ou d’un scientifique, la fabrication d’outils scolaires à partir d’objets recyclés, etc.



"Au début, la bibliothèque était simplement le lieu où l’on venait pour lire et emprunter des livres gratuitement. Au fur et à mesure, avec ces nouvelles activités, elle a trouvé de nouvelles fonctions. En particulier, les cours d’anglais axés sur la communication animés par des volontaires étrangers sont très prisés", s’enthousiasme Ba Hung.



De son côté, Lê Tiên Tài a choisi de diversifier les titres et notamment de proposer plus de bandes dessinées pour séduire les enfants. "Chaque mois, j’essaie de mettre à jour de nouveaux livres que j’achète dans les librairies avec mon propre argent ou ceux offerts par mes amis. Aujourd’hui, mes lecteurs sont principalement des enfants, donc je cherche à enrichir la collection de bandes dessinées".



L’ouverture de ces petites bibliothèques en zone rurale contribue à développer la culture de la lecture, valoriser le livre et son rôle dans l’apprentissage et le développement de la personnalité. De plus en plus de projets naissent dans le but de promouvoir largement dans la société une belle tradition. -CVN/VNA