Ninh Binh, 22 décembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh s'est rendu le 22 décembre, le dans le diocèse de Phat Diêm dans la province de Ninh Binh (Nord) pour formuler ses vœux de Noël aux dignitaires et fidèles catholiques.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh s'est rendu le 22 décembre, le dans le diocèse de Phat Diêm pour formuler ses vœux de Noël aux dignitaires et fidèles catholiques. Photo : VNA

S’adressant à Mgr Joseph Nguyên Nang et à d’autres dignitaires, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a fait part des progrès importants réalisés par le pays en matière de développement socio-économique en 2018, en réalisant des 12 objectifs fixés, et a confirmé les contributions de la communauté catholique à la réussite.Truong Hoa Binh a souligné que l'État respectait et garantissait toujours le droit à la liberté de religion et de croyance des habitants, considérant qu'il s'agissait d'une politique cohérente visant à garantir les droits et les intérêts légitimes des fidèles religieux, renforçant ainsi la grande unité nationale pour le développement national.Le vice-Premier ministre a félicité le diocèse de Phat Diem pour l'organisation de nombreuses activités sociales et caritatives et a exprimé l'espoir que l'évêque et d'autres dignitaires organiseraient des vacances de Noël chaleureuses et sûres, tout en encourageant la communauté à redoubler d'efforts pour contribuer davantage au pays.Mgr Joseph Nguyên Nang a exprimé sa joie sur des importantes réalisations du pays en matière de renouveau et de développement national et sur la reconnaissance des contributions apportées par la communauté catholique à la croissance de la localité et du pays.Les catholiques du diocèse de Phat Diem continueront de faire de leur mieux pour contribuer au développement social, en particulier dans les domaines liés à l’éducation et à la santé.À Nam Dinh, province voisine de Ninh Binh, les responsables provinciaux sont aussi allés présenter des voeux aux dignitaires et aux fidèles catholiques. Le président du comité populaire provincial Pham Dinh Nghi a souhaité que dans les temps à venir, les catholiques continuent de respecter les politiques du Parti et de l’État et de participer aux mouvements d’émulation patriotique.A cette occasion, Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti a également rendu visite au diocèse de Bac Ninh dans la province septentrionale du même nom. – VNA