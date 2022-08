Des attachés militaires étrangers rendent visite à la brigade 147 de la région navale N°1. Photo: qdnd.vn

Quang Ninh (VNA) - Une délégation d'attachés militaires étrangers s'est rendue le 9 août à la brigade 147 de la région navale N°1, a rapporté le quotidien Quân dôi nhân dân (Armée populaire).

Lors de la réception, le capitaine de vaisseau Duong Huy Thông a présenté une brève introduction sur la brigade 147, qui est l'une des forces importantes de la Marine populaire du Vietnam.

La brigade 147 est chargée de s'entraîner et de combattre pour défendre la souveraineté maritime dans la région du nord-est, et également d'assister les résidents locaux dans les interventions, la recherche et le sauvetage en cas de catastrophe naturelle.

Le capitaine de vaisseau Duong Huy Thông a déclaré espérer que les attachés militaires contribueraient davantage à renforcer l'amitié et la coopération entre l'Armée populaire du Vietnam, y compris la Marine, avec leurs homologues d'autres pays.

Au nom de la délégation, l'attaché de l'armée de l'air de Thaïlande, le colonel Prapard Iamolee, a déclaré que la visite contribuerait à renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les forces armées du Vietnam et d'autres pays.

Les attachés ont également déclaré qu'ils espéraient avoir plus de chances de rendre visiter à des unités de l'armée du Vietnam dans les temps à venir. -VNA