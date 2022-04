Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité d’organisation des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est vient d’annoncer dix athlètes typiques vietnamiens qui effectueront le relais de la flamme lors de la cérémonie d’ouverture prévue le 12 mai.

Les dix athlètes invités sont tous des héros du sport vietnamien qui ont remporté des médailles aux Jeux olympiques, à l'ASIAD ou aux SEA Games.

La liste comprendra le tireur Hoang Xuan Vinh (médailles d'or et d'argent aux Jeux Olympiques 2016), la taekwondoïste Tran Hieu Ngan (médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2000 et médaille de bronze à l’ASIAD 1998), l'haltérophile Hoang Anh Tuan (médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2008 et médaille d'argent à l'ASIAD 2006 ), l 'haltérophile Tran Le Quoc Toan (médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2012), la wushuiste Nguyen Thuy Hien (médaille d'or aux SEA Games), la nageuse Nguyen Thi Anh Vien (médaille d'or aux SEA Games), l’athlète Bui Thi Thu Thao (médailles d'or aux ASIAD 2018 et 2014), l’athlète Quach Thi Lan (médaille d'or à l’ASIAD 2018), l’athlète Le Tu Chinh (médaille d'or aux SEA Games), le gymnaste Le Thanh Tung (médaille d'or aux SEA Games)

Le tireur Hoang Xuan Vinh allumera la vasque des 31es SEA Games et l'escrimeur Vu Thanh An (médailes d’or aux SEA Games 2015, 2017 et 2019) sera le porte-drapeau de la délégation sportive vietnamienne. Le nageur Nguyen Huy Hoang prononcera le serment au nom des athlètes participants.

La cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 débutera à 19h le 12 mai au stade national My Dinh à Hanoï. Après le défilé de 11 délégations sportives participantes et la déclaration d’ouverture du pays hôte, dix athlètes typiques du Vietnam effectueront le relais de la flamme. -VNA