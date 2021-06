L’Ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang reçoit le don de l’UGVF remis par son président Vuong Huu Nhân. Photo : VNA



Paris (VNA) - L’Ambassade du Vietnam en France a organisé, le 25 juin 2021 dans ses locaux à Paris, une cérémonie de réception des dons de 20.000 euros en faveur du Fonds de vaccins contre le Covid 19 du Vietnam. Il s’agit de la première réception de dons offerts par certaines associations de la communauté vietnamienne en France, de l’Association d’Amitié France - Vietnam et des agences de représentation du Vietnam dans ce pays.



Vuong Huu Nhân, Président de l'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), M. Gérard Daviot, Président de l'Association d'Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV), des représentants de l'Union générale des étudiants vietnamiens en France (UEVF) et de la communauté vietnamienne dans certaines localités françaises ont remis leur don à l’Ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang pour soutenir le Fonds pour le vaccin contre le Covid 19 du Vietnam. De nombreux personnels de l'Ambassade et des agences représentatives du Vietnam en France ont également participé au soutien de ce fonds.



S'exprimant lors de la cérémonie, Vuong Huu Nhân a fait savoir qu’en répondant à l’appel de l'ambassade du Vietnam en France, l’UGVF avait lancé un mouvement de dons avec la coordination d'autres associations et syndicats des Vietnamiens en France et des antennes locales de l’UGVF. Sa campagne "10.000 doses de vaccin pour le Vietnam" a permis de récolter une somme d'argent. "Bien que le montant ne soit pas important, il exprime l'affection et la responsabilité de la communauté vietnamienne en France pour leur pays natal", a-t-il déclaré.



Pour sa part, Gérard Daviot, Président de AAFV, a affirmé que l'AAFV et ses antennes locales soutenaient toujours le peuple vietnamien et l'Ambassade du Vietnam en France dans l'esprit de solidarité et d'amour mutuel. Selon lui, malgré leurs succès du Vietnam dans la prévention et le contrôle de l’épidémie du Covid-19, le Vietnam devra il faut obtenir les vaccins qui sont la clé du retour à une vie normale. Il espère que le Vietnam atteindra bientôt son objectif dans la campagne de vaccination contre le Covid.



À cette occasion, il a exprimé la gratitude de l'AAFV en faveur du don de masques et de matériels médicaux que le gouvernement vietnamien a offert au peuple français lors des premiers temps de lutte contre le Covid en mars 2020.



L'UEVF, quant à elle, est l'une des associations pionnières, participant activement dans la campagne de mobilisation de fonds pour le programme de vaccination dans le pays. Nguyên Linh, président de l'UGVF a informé qu’à part cette activité, l'UEVF avait également lancé un appel à soutenir les unités médicales françaises selon le slogan "Le Vietnam est notre Patrie, notre famille, et la France est notre lieu de vie".

La cérémonie de remise de don des associations vietnamiennes et amis français soutiennent le Fonds pour le vaccin anti-Covid-19. Photo : VNA



Prenant la parole lors de la cérémonie, l’Ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a qualifié cet évènement d’une "grande signification en apportant une réponse positive à l’appel au partage et à la participation aux efforts du Gouvernement et du Peuple vietnamiens face à la pandémie de Covid 19".

D’après lui, les dons, les contributions et les activités de soutien des milieux associatifs, de nombreux acteurs franco-vietnamiens en faveur de ce Fonds constituent "des messages de solidarité, de détermination et également de confiance envers cette lutte que le Gouvernement et le Peuple vietnamien mènent à l’heure actuelle pour sortir vainqueur de la pandémie Covid-19".



En remerciant les représentants des organisations vietnamiennes en France et de l’AAVF, l’ambassadeur Dinh Toan Thang est persuadé que "cette première cérémonie ne serait pas la dernière". -VNA